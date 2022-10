„Mangel an Respekt“: Conte schießt gegen Ex-Verein

In der Serie A liegt Juventus Turin momentan auf dem siebenten Rang, in der Champions League droht gar das Gruppen-Aus. Seit Wochen steht Massimiliano Allegri, muss um seinen Job zittern. Als Alternative für den 55-Jährigen fiel zuletzt häufig der Name Antonio Conte, der die Gerüchte nun als „respektlos“ bezeichnete.