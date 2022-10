Erster schwul-lesbischer Kindergarten in Berlin

Ungereimtheiten um den Vorstand

Für Empörung sorgt indes, dass im Vorstand der Schwulenberatung ausgerechnet der deutsche Pädophilie-Verfechter Rüdiger Lautmann sitzt. Der 86-Jährige veröffentlichte 1994 Buch „Die Lust am Kind. Portrait des Pädophilen“, in dem er versucht, pädophile Täter zu verstehen. Die Behörden in Berlin erklärten, dass man sich die Organisation ansehen werden.