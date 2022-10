Fix: Das Oktoberfest wird ohne die Gäste gefeiert

Die Gastgeber haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren, kassierten in den bisherigen elf Runden erst 13 Gegentore. „Immer noch zu viele, den Einserschnitt hätten wir schon gerne“, lacht Coach René Fink, etwas ernster fügt er hinzu, „wir sind in dieser Saison relativ stabil und haben eine gute Stimmung.“ Finks Verletzungssorgen lichteten sich zuletzt, bis auf Kapitän Kilian Sohm (Kreuzband) und Aygün Topcu (Flitterwochen) hat er alle Spieler an Bord. „Das ist natürlich erfreulich. Denn Hörbranz hat eine richtig starke Truppe - sie haben sich seit der vergangenen Saison extrem stabilisiert. Ich denke, das ist auch ein Verdienst von Coach Matthias Koch.“