In Weißpriach lebt die Hoffnung auf frischen Wind

Klar ist für den Politiker, der zuletzt schwer erkrankt war: „Ich werde in gesundheitlicher Hinsicht nicht um jeden Preis weitermachen. Aber ich will, dass die Gemeinde in guten Händen ist.“ Das Amt bereite ihm immer noch Freude, allerdings sei es in den vergangenen Jahren um einiges unattraktiver geworden. „Ich verstehe, dass sich das viele Junge nicht mehr antun wollen“, so Bogensperger, der zunehmend „amerikanische Verhältnisse“ wittert.