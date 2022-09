Weltweite Künstler-Karriere startete in OÖ

Wenn man sich das bunte Schaffen von Herbert Bayer, gebürtig aus Haag am Hausruck, ansieht, fragt man sich, was er eigentlich nicht gemacht hat: Er war Bauhaus-Lehrender, Chefdesigner am Museum of Modern Art in New York, designte erst für die Nazis Plakate und Kataloge, nachdem sie ihn als entartet fallen ließen stattdessen Kriegspropaganda für die USA, entwickelte den mondänen Skiort Aspen maßgeblich mit, betätigte sich als Landschaftsarchitekt und schuf ganz nebenbei Ikonen der Fotografie.