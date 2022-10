Gfrett um Zahnspange für einen 9-jährigen Buben

Im heurigen April hat der Zahnarzt den Eltern des 9-Jährigen mitgeteilt, dass dieser dringend eine Zahnspange brauche. Ein herausnehmbares Modell. Denn der Bub leidet an einer chronischen Erkrankung leidet, die zumindest einmal im Jahr eine MRT-Untersuchung erfordert. Dabei darf man kein Metall am Körper tragen. So weit, so gut.