„Du drückst auf Intro und 1000 springen schon“

Treffen mit Gerhard Bronner, als Dean Martin in Las Vegas

Musikalisch wollte Louie Austen schon in der Schule zeigen, was er draufhat. Als Teenager wagt er dann den Schritt und singt bei Gerhard Bronner (Cabaret Fledermaus) vor. Letztendlich hatte Austen Angst vor Sätzen wie „Burschi, schleich di“, die nicht fielen, aber trotzdem zu keiner weiteren Zusammenarbeit führten. Im Horrorkonservatorium gelingt ihm die Aufnahme dann nach dem Vorsingen. Im weiteren Verlauf reist er auch nach Las Vegas, um als Dean Martin aufzutreten - aus dem Arrangement ist aufgrund einiger Kriterien nichts geworden. Das gesamte Interview mit Louis Austen sehen Sie im Video!