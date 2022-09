Jeff Bridges: „Träume können ansteckend sein!“

Oscar-Preisträger Jeff Bridges schlüpft für die neue Disney-Serie „The Old Man“ in die Rolle des Witwers Dan Chase: ein untergetauchter Ex-CIA-Agent, der eigentlich nur seinen Ruhestand mit seinen zwei Hunden genießen will, bis ihn seine Vergangenheit eines Tages einholt und er fliehen muss. Die Action-Rolle dürfte für den Hauptdarsteller vom Hollywood-Klassiker „The Big Lebowski“ allerdings eine besondere Herausforderung gewesen sein, 2020 erhielt er nämlich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs und nur wenige Monate später kam auch noch eine schwere COVID-Infektion hinzu.