Längerer Bahnsteig für Halt bei Bregenz Hafen

Groß war die Aufregung in den politischen Gremien der Landeshauptstadt, als es darum ging, ob die ÖBB-Haltestelle einen längeren Bahnsteig bekommen soll. Die Verlängerung - so forderten es die Zuständigen der ÖBB - sei notwendig, da in Zukunft längere Zuggarnituren unterwegs sein werden. Die 140 Meter Länge seien nicht mehr ausreichend, der Bahnsteig am Hafen müsse auf 220 Meter anwachsen.