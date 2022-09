Urgestein kündigt an: Nach 50 Jahren ist Schluss!

Am Freitag wird „Mister Judo“ Franz Haugeneder 81 Jaher alt! Womit der Mann erstmals leise an Abschied denkt, der den UJZ Mühlviertel als einstiger Gründer und jetziger Präsident bzw. Obmann in ein Reich verwandelt hat, das rund 50 km lang und 30 km breit ist. Womit dieser Sportverein zumindest geografisch ein in Österreich einzigartig ist . . .