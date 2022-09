Erkältungswelle vorbeugen mit diesen Tee-Sorten

Echinacea

Das Coole bei der Echinacea ist, dass sie nicht nur als Tee wirkt, sondern auch als Öl (oben im Bild) oder Tropfen gut verwendet werden kann. Echinacea soll das Risiko einer Erkältung um 58 Prozent senken (Studie von University of Connecticut). Keinem Kraut wird so ein Erfolg bei der Bekämfpung von Erkältungen nachgesagt. Für die Botaniker unter uns: Im oberen Teil der Echinacea-Pflanze finden wir die heilenden Öle, Flavonoide, Polysaccharide und Vitamin C.