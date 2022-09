Blitz tötet in Bulgariens Hauptstadt drei Männer

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind drei Menschen durch einen Blitz ums Leben gekommen. Es handelt sich um drei Syrer, wie bulgarische Medien am Dienstagabend unter Berufung auf den Rettungsdienst berichteten. Die Männer hatten sich während des starken Gewitters am frühen Abend unter einem Baum in einer Parkanlage aufgehalten.