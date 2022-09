Aktion geht nach hinten los: DFB unter Beschuss

In den vergangenen beiden Nations-League-Duellen gegen Ungarn und England hatte Joshua Kimmich mit seiner Armbinde für Aufregung im Netz gesorgt. Dass der DFB (Deutscher Fußballbund) mit der Aktion ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen wollte, kam bei vielen Nutzern der sozialen Medien anders an. So auch bei der „Human Rights Watch“, die sich nun in die Diskussion einmischte.