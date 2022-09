Teure Energie: An Uni wird bei 19 Grad studiert

Mit gemischten Gefühlen geht man an der Universität Klagenfurt ins neue Studienjahr. Erfreut zeigt man sich über die 12.000 Studierenden - so viele wie im Rekordjahr 2019 -, die nach Corona wieder in die Hörsäle dürfen. Denn die Vorlesungen und Seminare werden ohne Beschränkungen angeboten.