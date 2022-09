Real Madrids Ancelotti ist heiß auf BVB-Superstar

Ein neuer Topklub hat sich im Poker um BVB-Superstar Jude Bellingham zu Wort gemeldet. Nachdem zuletzt englische Topklubs wie Liverpool, Chelsea oder Manchester United ihr Interesse an dem Youngster bekundet haben, will nun auch Real Madrid den Mittelfeldspieler an Board holen. Offenbar haben die „Königlichen“ sogar die besten Chancen, immerhin soll der Verein auch bei Bellingham selbst ganz oben auf der Liste stehen.