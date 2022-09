„Lewandowskis Traum war es, für Real zu spielen“

Sechs Spiele, acht Tore, zwei Assists. In der spanischen „La Liga“ ist Robert Lewandowski eingeschlagen wie eine Bombe und auch in der Champions League konnten sich die drei Treffer in zwei Spielen durchaus sehen lassen. Die ehemaligen Berater des Polen Maik Barthel und Cezary Kucharski ließen nun jedoch mit einem brisanten Detail aufhorchen. Demnach sei nicht der FC Barcelona, sondern dessen Erzrivale Real Madrid ganz oben auf der Liste der Wunscharbeitgeber Lewandowskis gestanden.