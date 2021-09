Rassismus-Vorfall: Bellingham fordert Strafen

Nach neuen mutmaßlich rassistischen Beleidigungen durch ungarische Fans hat der englische Nationalspieler Jude Bellingham ein hartes Durchgreifen gefordert. Die Beschimpfungen seien „Teil des Spiels und werden es immer sein, bis angemessene Strafen von denen, die die Macht dazu haben, in Kraft gesetzt werden“, twitterte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in der Nacht auf Samstag. „Wir können Hass nicht siegen lassen, keep smiling!“