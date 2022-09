Kein Optimismus vor Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Vor den Wahlen am Sonntag in Bosnien herrschen keine „optimistischen Aussichten“. Die österreichische Botschafterin Ulrike Hartmann in Sarajevo etwa sieht ein „more of the same“ - was „durchaus negativ“ sei. Die massive Auswanderung werde weitergehen, die Hauptgründe dafür seien Arbeitssuche, Korruption und eine instabile politische Lage. Themen wie die EU und der Klimawandel kämen im Wahlkampf gar nicht vor. Wichtig dagegen sei, wer zu welcher ethnischen Gruppe gehöre.