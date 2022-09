Hards Torgarant Luca Raschle hat die Qual der Wahl

Luca Raschle befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Mit 29 Toren liegt der Linksaußen der in dieser Saison noch ungeschlagenen Roten Teufel in der Torschützenliste der HLA Meisterliga auf Platz drei. „Ich bin topfit, bekomme die Bälle, die ich brauche und fühle mich in der Form meines Lebens“, so der 31-jährige Familienvater. Mit solchen Leistungen spielt man sich in die Notizbücher der Teamchefs. In Raschles Fall möglicherweise in gleich zwei...