Polizei sucht nach Überfall mit Fahndungsfotos

Er ist männlich, etwa 1,80 Meter groß und schwarz bekleidet: Gemeint ist der noch unbekannte Räuber, der in der Nacht zum Montag um circa 23:30 Uhr die Jet-Tankstelle in Hallwang überfallen hatte. Maskiert mit Sturmhaube und einem weißen FFP2-Mundschutz ist der bewaffnete Mann in die Geschäftsräume gestürmt. Mit „einem revolverähnlichen Gegenstand“, sagt Polizei-Sprecher Hans Wolfgruber, hat er den Tankstellen-Mitarbeiter bedroht und Bares verlangt. Der Angestellte kam der Forderung nach.