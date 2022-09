Gewaltvorwürfe: Französischer Grünen-Chef zog Hut

Nachdem ihm psychologische Gewalt gegen eine Ex-Partnerin vorgeworfen wurde, hat der Parteichef der französischen Grünen seinen Posten aufgegeben. In seiner Rücktrittserklärung am Montag stellte er jedoch klar, dass er gar nicht wisse, was ihm genau zur Last gelegt werde - daher könne er sich gegen die Angriffe auch nicht verteidigen, so Julien Bayou. Dies sei eine „unhaltbare Situation“, schrieb er. Es ist die zweite Partei innerhalb des linken Oppositionsbündnisses Nupes, die wegen mutmaßlicher Gewalt gegen Frauen unter Druck gerät.