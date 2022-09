Italien: Sozialdemokraten-Chef kündigt Rückzug an

Expertin sieht „epochale“ Auswirkungen

Die italienische Politikwissenschafterin Daniela Caterina geht von „epochalen Auswirkungen“ des Rechtsruck in Italien aus. Denn die Rechtsaußen-Politikerin „Giorgia Meloni hat nicht einfach gewonnen. Meloni hat bei den Parlamentswahlen vom 25. September auf ganzer Linie gesiegt“, erklärte Caterina am Montag in einer Aussendung des Wissenschaftsnetzes „Diskurs“. Italien werde „daher nicht von einer Mitte-Rechts-Regierung, sondern von einer Rechts-Regierung regiert werden“.