Steht Daniel Ricciardo vor Überraschungswechsel?

Im Schatten von Norris

Der Gewinner von acht Formel-1-Rennen hat bei McLaren bisher nicht das abgeliefert, was man sich vor zwei Jahren von ihm erhofft hatte. Nach seinem Sieg im Vorjahr in Monza kratzte Ricciardo nur noch einmal als Vierter am Podium (Sotschi 2021). In dieser Saison war er nie besser als Sechster bei seinem Heimrennen in Melbourne, er steht klar im Schatten des Briten Lando Norris. Formel-1-Neuling Oscar Piastri wird Ricciardo deshalb ab der nächsten Saison bei McLaren ersetzen.