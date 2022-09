Simon für Lebensrettung aus See ausgezeichnet

Opfer war schon bewusstlos

Und das zu Recht: Denn der 15-jährige Schüler aus der Ortschaft Gloxwald hatte einen 72-Jährigen aus Waldhausen, der bereits bewusstlos mit dem Gesicht nach unten im See trieb, rasch aus dem Wasser geholt. „Ich hab’ mir T-Shirt und Schuhe vom Leib gerissen und bin dann in den See geköpfelt. Etwa zehn Meter weiter habe ich den Mann dann erreicht und mit einem Rettungsgriff ans Ufer und an Land gezogen“, schilderte Simon der „Krone“.