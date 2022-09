Rote Karte? Dieser Coach umgeht jede Sperre!

Schauplatz 1. Klasse D in Kärnten. Eitweg gastiert in Griffen – und die Hausherren trauen ihren Augen nicht: Der in der vergangenen Runde per gelb-roter Karte vom Platz verwiesene Gäste-Trainer Gerald Eberhardt sitzt auf der Eitweger Bank. „Was tust du da? Wir werden das anzeigen, Protest einlegen!“, pfauchte Griffen.