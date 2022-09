Keine Schonfrist für Martina Berthold

Die Salzburger Grünen sind nun fest in weiblicher Hand – offiziell ab 9. November. Da wird Stadträtin Martina Berthold neue Sprecherin, Spitzenkandidatin und Landeshauptmann-Stellvertreterin. Sie folgt, wie berichtet, auf den zurückgetretenen Heinrich Schellhorn. Kimbie Humer-Vogl bleibt weiter Klubobfrau im Landtag. In der Stadt hat Ingeborg Haller im Klub das Sagen. Als Berthold-Nachfolgerin als Stadträtin werden Anna Schiester gute Chancen eingeräumt – die Entscheidung folgt heute. Damit gebe es kaum ein Angebot mehr für männliche Wähler, rumort es in der Basis. Bei den Wahllisten haben gerade die Grünen stets auf eine geschlechtergerechte Aufteilung bestanden.