Vertreibt der Bauboom die Einheimischen?

Ausbauen, umbauen, zubauen

Die Volksbank wird aufgestockt - mit Blick zum See. Am Südufer stehen Hotels für einen Umbau in der Warteschleife. Die Projekte sind eingereicht, der Architektenbeirat beschäftigt sich damit. Über diese laufenden Verfahren will Bürgermeister Ferdinand Vouk nicht sprechen. Neben der Polizei soll ein dreistöckiges Hotel errichtet werden, gleich nebenan, wo sich jetzt der Tedi-Markt befindet, soll eine große Wohnanlage entstehen - Projekte, die nicht groß besprochen werden.