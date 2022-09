Kaffee mit Mayonnaise? Ja, er trinkt das so

In der Sportwelt ist er kein Unbekannter, in der TikTok-Welt hingegen ein VIP: Die Rede ist von Will Levis, der als Quarterback für die American-Football-Mannschaft Kentucky Wildcats spielt. Manchmal lädt er Videos auf TikTok hoch, die ihn noch berühmter machen, als er ohnehin schon ist. Auf einer dieser Aufnahmen verzehrt er einen Kaffee mit Mayonnaise. Wenn Sie auch ein Kaffeeliebhaber sind, haben wir Ihnen einiges zu empfehlen. Allerdings nichts mit Mayo.