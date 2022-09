Illmitz bekommt ein modernes Gesicht

Im Zentrum der Kampagne steht zeitgemäßes Design. Das grundsätzliche Logo, bestehend aus Großbuchstaben und hinterlegten Fotos, ist mit dem Schriftzug „Erlebnis und Du“ versehen. Bei Bedarf wird es adaptiert, also man kann nach einem Anruf in der Gemeinde die Fotos tauschen und etwa „Blasmusik und Du“ darunter schreiben, wenn in Illmitz ein Musikevent ansteht. Der prinzipielle Schriftzug wird auch an den Ortsein- und -ausfahrten als beleuchtetes Transparent zu sehen sein. „Die neue Marke wird sich einprägen. Wer bei uns war, wird Illmitz in Erinnerung behalten“, sagt Köllner.