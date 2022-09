Rosenkranz nimmt Kurs auf die Stichwahl

Walter Rosenkranz, Präsidentschaftskandidat der Freiheitlichen, buhlte am Samstag am Rupertikirtag um die Stimmen der Salzburger für die Wahl am 9. Oktober. In Begleitung von Salzburgs FP-Chefin Marlene Svazek mischte er sich unters Volk und suchte die Gespräche zu den Menschen, Selfies wurden geschossen. Spaß hatte der Präsidentschaftskandidat auch sichtlich an den traditionellen Fahrgeschäften und ließ sich mit Unterstützung von Svazek und seiner Frau Susanne eine Fahrt im „Sturm Segler“ nicht entgehen. „Am Rupertitag auf diesem Kirtag zu sein, ist ein schöner Anlass, weil mein Sohn Rupert heißt“, so Rosenkranz.