Tirol wählt neuen Landtag, „Krone“ berichtet live

In allen 277 Tiroler Gemeinden werden am Wahlsonntag insgesamt 789 Wahllokale zur Stimmabgabe bereitstehen. In vielen Kleingemeinden haben die Wahllokale nur vormittags offen, in größeren Kommunen ist der Urnengang auch nachmittags möglich. Das erste Wahllokal öffnet um 6 Uhr in Pfunds, die meisten folgen ab 8 Uhr. Am häufigsten schließen sie zwischen 14 und 15 Uhr, die letzten um 17 Uhr. Zur Stimmabgabe darf man nur das Wahllokal in jener Gemeinde aufsuchen, in der man auch im Wählerverzeichnis gelistet ist – Lichtbildausweis nicht vergessen!