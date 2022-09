Ein Mann mit sehr vielen Facetten

Flexibilität war bei Arnold seit jeher gefragt: „Mein Vater war bei der Steueraufsicht und alle paar Jahre sind wir umgezogen. So etwas prägt“, erinnert sich der in Au Geborene. Und auch beruflich zeigte er sich anpassungsfähig: „Ich begann eine Kochlehre und stand für 220 Schilling bis tief in die Nacht am Herd. Als ein Freund meinte, er habe als Installateurlehrling 100 Schilling Trinkgeld bekommen, fragte ich nur noch nach der Adresse seiner Firma.“ So spontan er zu diesem Gewerbe kam, so nachhaltig prägte er die Branche.