Wortschwall statt Erleuchtung bei Kafka-Premiere

Zu sehr verhaftet in einer dreistündigen Textlawine präsentierte sich „Der Prozess“ in der Bearbeitung von Matthias Günther bei der Premiere des Landestheaters am Freitagabend. Die Inszenierung, die in die gute Bühne von Florian Parbs eingebettet ist, plätschert dahin von einer absurden Begegnung des angeklagten Herrn K. zur nächsten, nur bringen die Wortungetüme keine Erleuchtung und fragen nicht: Was hat das eigentlich mit uns zu tun?