Böses „Foul“ an Buben! Cristiano Ronaldo verwarnt

Noch am Abend reagierte Cristiano Ronaldo zerknirscht via Instagram, er schrieb: "Es ist nie leicht, in schwierigen Momenten, wie wir sie gerade erleben, mit seinen Emotionen umzugehen. Trotzdem müssen wir immer respektvoll und geduldig sein und ein gutes Beispiel […] abgeben […]. Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und, wenn möglich, diesen Fan einladen, ein Spiel im Old Trafford anzuschauen […].