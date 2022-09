Starbucks hat nun auch Filiale in Oberösterreich

Lang hat es gedauert, doch nach Wien, Salzburg und Innsbruck hat Starbucks nun gestern auch sein erstes Coffee House in Oberösterreich eröffnet. Auf 130 Quadratmetern am Palmenplatz im Erdgeschoss der Paschinger PlusCity können Gäste ab sofort in die Genusswelt von Starbucks eintauchen, Kaffeekreationen und Snacks genießen. Neben dem typischen To-Go-Angebot bietet der Standort auch 50 Sitzplätze vor Ort.