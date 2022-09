Swarovski-Strukturreform laut Urteil rechtswidrig

Aus der Entscheidung des Schiedsgerichts vom 21. September geht hervor, dass der Einstieg der Schweizer Swarovski International Holding in das Stammhaus in Wattens und weitere Einschränkungen der Gesellschafterrechte offenbar rechtswidrig waren. Alle damit verbundenen rechtswidrigen Beschlüsse seien demnach nichtig bzw. müssten rückabgewickelt werden. Somit wären alle Gesellschafter wieder direkt beteiligt und der bekannte Familienbeirat aus sechs Mitgliedern - darunter auch IV-Präsident Swarovski - würde weiterhin die Interessen der Gesellschafter im In- und Ausland vertreten und die Geschicke des Kristallkonzerns leiten.