Klimabonus: Promis spenden ihn für Menschen in Not

Wie groß die Not ist, sieht die Caritas aktuell an vielen Orten. Allein in Wien haben von Jänner bis jetzt um 56 Prozent mehr Menschen um Hilfe in den Sozialberatungsstellen angefragt als im Vorjahr. Im Burgenland wurden bis Juli bereits fast so viele Klienten betreut wie im gesamten Jahr 2021. Solidarität ist daher wichtiger denn je. „Wir müssen aufeinander schauen“, bringt es Schauspielerin Hilde Dalik auf den Punkt. Selbstredend hat auch sie ihren Klimabonus gespendet.