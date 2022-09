Railjet-Halt in Vöcklabruck ist nun gesichert

Keine Einschränkung der Betriebsqualität

Die ÖBB-Infrastruktur AG vertrat den Standpunkt, der Halt in Vöcklabruck müsse entfallen, um wegen der vielen geplanten Baustellen die Betriebsqualität sicherstellen zu können und lehnte das sogenannte Trassenbegehren der ÖBB-Personenverkehrs AG ab. Konkret wurde befürchtet, dass ein Stopp in Vöcklabruck für Verspätungen anderer Züge sorgen könnte. „Wir sind jedoch zum Ergebnis gekommen, dass die von der ÖBB-Personenverkehr AG bestellte Zugtrasse einschließlich des Halts in Vöcklabruck unter Wahrung der Betriebsqualität, insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Fahrzeitreserven, konstruierbar ist. “, so Loderbauer.