Das Firmenimperium des Winzerkönigs

Die Beteiligung an diesem nächste Woche beginnenden Herbstfest passt allerdings nicht ganz zur Lebensplanung des umtriebigen Winzers. „Über die Familienstiftung bin ich in rund 25 Firmen drin. Das ist genug, mehr will ich nicht“, seufzt der Mittfünfziger, der deshalb auch bei der Fernsehsendung „2 Minuten 2 Millionen“ aufhörte. Das Firmenimperium ist inzwischen enorm vielfältig, macht in Summe mehr Umsatz als der Weinbau (einstelliger Millionenbetrag mit 80 Mitarbeitern auf 130 Hektar) und reicht von Keksteig über Zirbenbetten, UV-Sensoren, Restaurants (Jack the Ripperl) bis Biokosmetik auf Weintrauben-Basis.