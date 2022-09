„Ehemalige Spender brauchen jetzt selbst Hilfe“

In der Mitte angekommen

Es ist aber nicht nur die Menge an Beratungen, die den Expertinnen zu denken gibt, sondern auch die Tatsache, dass ein völlig neues Klientel zu den Beratungen kommt. „Uns erzählen Menschen, dass sie noch vor einem halben Jahr eine Spende für die Caritas gemacht haben und jetzt müssen sie unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen“, erzählt Michaela Haunold. Waren sie früher vor allem Personen aus sozial schwachen Verhältnissen, so sind es nun Menschen die einer geregelten Arbeit nachgehen und Geld verdienen. „Viele haben ein Haus gebaut, haben knapp kalkuliert und weil jetzt alles teurer wird, geht es sich nicht mehr aus“, so Haunold.