Heiße Herbstlohnrunde: Es geht um 52.000 Steirer

Wie wirken sich die Verhandlungen auf die Inflation und die Wirtschaft aus?

„Inflationsdämpfend wirken Lohnerhöhungen sicher nicht“, sagt Jörn Kleinert, Ökonom an der Uni Graz. Ohne Erhöhung riskiert man jedoch einen Verlust an Kaufkraft, was zu einer Rezession, also zu einem Wirtschaftsabschwung, führen könnte.