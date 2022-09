Historischer Sturm hinterlässt Spur der Verwüstung

Schlimmste Überschwemmungen seit 50 Jahren

Meteorologen des Nationalen Wetterdienstes in Fairbanks prognostizierten, dass der Sturm die schlimmste Küstenüberschwemmung in fünf Jahrzehnten zur Folge haben könnte. Behörden haben am Dienstag mit der Ermittlung und Begutachtung von Schäden an Straßen, Häfen und Dämmen begonnen.