Morgenfrost überstanden: Es wird wieder wärmer

Am Dienstag wird es wieder kalt

Die gute Nachricht: „Bis einschließlich Montag wird es kontinuierlich wärmer und angenehmer“, weiß Christoph Matella, Meteorologe bei ubimet. „Die Temperaturen steigen von Tag zu Tag an. Am Samstag erwarten wir mehr als 20 Grad. Auch die Schneefallgrenze, die bisher bereits bei 1200 Meter lag, steigt dann wieder schnell an.“ Die schlechte Nachricht: Wie’s am Dienstag wettermäßig weitergeht ist unklar, es sieht aber nach Bibbern aus.