Unbekannter sticht mehrmals auf 20-Jährigen ein

Stichopfer spazierte in Polizeistation

Dieser Einsatz war für die Polizei in den vergangenen Stunden nicht die einzige Alarmierung, bei der ein Messer im Spiel war. Am Montagabend, gegen 18 Uhr, hatte ein 26-Jähriger mit einer Stichverletzung am Oberkörper eine Polizeiinspektion in der Siebenbrunnengasse im Bezirk Margareten aufgesucht. Er habe berichtet, Opfer eines Messerangriffs geworden zu sein.