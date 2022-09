Am Wochenende steigt der DTM-Wahnsinn am Red-Bull-Ring in Spielberg. Zur Einstimmung präsentieren wir als letzte Folge unserer Serie mit den in der DTM aktiven Österreicherin diesmal Mirko Bortolotti vom Grasser Racing Team (aufgezeichnet am Nürburgring Ende August). Er sagt: „Der Red-Bull-Ring ist speziell - nicht nur emotional. Wir freuen uns schon sehr auf das Heimrennen.“