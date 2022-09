Christian Ilzer nahm sich am Rande der Bruno-Gala Zeit, um am roten Teppich in einem Kurz-Interview über die abgelaufene Woche, den bisherigen Saisonverlauf, Rasmus Höjlund und seine Spieler beim Aufsteireren zu plaudern. Angesprochen auf die Pleite im Europacup gegen Feyenoord, meint Ilzer: „Vielleicht ist es ein Vorwärtsscheitern. Wir wollen auch aus solchen Spielen lernen. Am Sonntag sind wir in der Bundesliga ja wieder aufgestanden.“