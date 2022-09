Klimabonus-Gag von Haimbuchner lockte Hacker an

FPÖ kündigt Anzeige an

„Wir werden diesen Fall heute anzeigen“, kündigt Haimbuchner an. Das Fake-Profil sei bereits blockiert worden und ist nicht mehr aufzufinden. Am echten Gewinnspiel, bei dem der LH-Stellvertreter seinen Klimabonus in Höhe von 500 Euro an fünf Gewinner verlost, hätten bis dato mehr als 1400 Personen teilgenommen.