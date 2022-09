„Mbappes Dynamik gibt es nur einmal auf der Welt“

„Ich war an meinem freien Tag in Paris, bin extra zum Stade de France gefahren, um einen Eindruck zu bekommen.“ War ja für Patrick Pentz möglich, es sind nur rund 150 Kilometer von Reims, seit Sommer die Wahlheimat des Goalies. Das Kribbeln vor dem Nations-League-Hit am Donnerstag ist schon lange da. Geht Kevin Danso, unserem zweiten „Spion“ in der Liga des Weltmeisters, genauso: „Bei uns war das auch ein großes Thema“, nickt der ÖFB-Verteidiger, im täglichen Job Abwehrbollwerk bei Lens. Aber dieser Tage mit einem weinenden Auge - der 23-Jährige sitzt am Donnerstag wegen einer Gelbsperre nur auf der Tribüne. „So muss ich wenigstens keine Angst haben, dass ich danach nicht mehr in Lens in die Kabine darf.“