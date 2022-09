Pkw-Lenker fuhr Mädchen (12) an und flüchtete

Böse Folgen hatte ein Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Autofahrer und einer 12-jährigen Radfahrerin am Montagnachmittag in St. Johann in Tirol. Der Lenker blieb nur kurz stehen, flüchtete dann aber von der Unfallstelle, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Auch in Innsbruck fuhr eine Pkw-Lenkerin ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.