Premiere in Linz: Gemeinsam am Abgrund

Liebenswert - nachdenklich

In der fantastisch ausgehirnten Bühnenlandschaft von Anne Horny, die auch die entzückenden Kostüme entwarf, arbeiten sich Isabella Campestrini als lebensmüde Julie und Nils Thomas als noch etwas an der Sinnhaftigkeit des Unterfangens zweifelnder August aneinander ab. Philosophische Fragen werden gewälzt, Unfug gemacht und unter die Decke geguckt, also alles, was Teenies halt so machen. Ein liebenswert-nachdenkliches Stück über dunkle Zeiten der Seele.